Apple отказалась от антибликового покрытия для iPhone 17 Pro

Apple отказалась от разработки усовершенствованного износостойкого антибликового покрытия для iPhone 17 Pro. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Согласно источнику, компания столкнулась с трудностями при масштабировании производства дисплеев с новым защитным слоем, что стало причиной остановки проекта. Ожидалось, что новое антибликовое покрытие позволит также обеспечить повышенную устойчивость к царапинам по сравнению с Ceramic Shield.

На текущий момент смартфоны Apple оснащены олеофобным покрытием, снижающим видимость отпечатков пальцев, однако технология антибликовой защиты пока так и не появлялась в iPhone. Например, в линейках Mac и iPad Pro компания предлагает дисплеи с нанотекстурным покрытием, предназначенным для снижения бликов и отражений.

Окончательно ли прекращена разработка или она будет возобновлена в будущем для последующих моделей iPhone, не уточняется.

С прошлого года Samsung добавляет антибликовое покрытие в свои флагманские Ultra-смартфоны, что предотвращает блики от прямых солнечных лучей и других источников света, делая дисплеи более комфортными для использования.