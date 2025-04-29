«Яндекс» запускает собственный фонд технологических инициатив

"Яндекс" запускает фонд технологических инициатив, который будет поддерживать новаторские проекты сотрудников компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Яндекс" объявляет о создании фонда технологических инициатив. Он получил название Yet Another Tech Fund. Фонд будет поддерживать новаторские проекты сотрудников Яндекса - такие, которые способны продвинуть вперед науку или технологии", - рассказали в "Яндексе".

Отмечается, что на поддержку проектов в 2025 году выделят 330 млн рублей. Сами же проекты отбирает экспертный совет фонда, в который входят технические директора разных направлений "Яндекса".

"При отборе они оценивают не бизнесовый, а технологический потенциал проекта, учитывают глубину и амбициозность идеи в его основе", - пояснили в пресс-службе.

Первые проекты

В числе первых проектов, в которые вложится фонд, будет проект по созданию ПО для роботов-гуманоидов на базе разработок "Яндекса", в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Также будет профинансирован проект по созданию гибридного поиска в системе управления базами данных с открытым исходным кодом, проект по внедрению искусственного интеллекта в медицине и создание "умного" магазина.