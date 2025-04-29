Российские ученые разработали новый способ изучения черных дыр

Российские ученые представили новый способ изучения двойных черных дыр. Это системы из двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга по тесной орбите. Новая методика позволяет рассчитать их массу, размеры орбит, скорости движения и срок до слияния, сообщают «Известия.

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Исследования на эту тему проводят в Крымской астрофизической лаборатории РАН. Основой наблюдения стали блазары – внегалактические объекты высокой светимости. Ученые более 50 лет изучали их с помощью радиотелескопа РТ-22.

При слиянии черных дыр возникают мощные гравитационные волны. Блазары направляют потоки частиц (джеты) в сторону Земли. Эти выбросы движутся со скоростью, близкой к скорости света. Ученые анализируют колебания от слияния черных дыр и получают важную информацию о космических объектах.

Подобные исследования важны для лучшего понимания расширения Вселенной и природы пространства-времени. Также ученые смогут создавать сверхточные приборы.

Ранее в Млечном Пути впервые обнаружили одинокую черную дыру. Она оказалась в семь раз массивнее Солнца. За объектом наблюдали в течение нескольких лет, но идентифицировать смогли лишь недавно. Одиночные черные дыры крайне сложно обнаружить, так как рядом с ними нет источников света.