TSMC призналась в нарушении санкций США

TSMC официально подтвердила, что осенью 2024 года уведомила власти США и Тайваня о возможной поставке чипа, произведенного для одного из клиентов, компании из санкционного списка.

Речь, предположительно, идет о китайской HUAWEI, которой запрещено получать продвинутые чипы, созданные по техпроцессу 16 нм и ниже. По данным Reuters, TSMC могла произвести чип для китайской Sophgo, который позже оказался в составе ИИ-процессора HUAWEI Ascend 910B.

Компания утверждает, что сама выявила проблему и сразу сообщила о ней регуляторам. При этом TSMC настаивает, что не знала о нарушении и с тех пор активно сотрудничает с властями, предоставляя документы и данные.

В годовом отчете компания также подчеркивает, что ее участие в цепочке поставок ограничивает контроль над конечным использованием чипов.

Это повышает риски — даже при соблюдении законов, TSMC может столкнуться с непреднамеренными нарушениями, если партнеры или третьи стороны намеренно обходят запреты.