Microsoft навязчиво советует пользователям купить новый ПК

Свежее обновление для Windows 10 включает полноэкранное уведомление с рекомендацией обновить компьютер до Windows 11 или купить новый с поддержкой Copilot+ AI. Компания аргументирует этот шаг более высокой производительностью и функциональностью современных систем, сообщает портал WindowsLatest.

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Microsoft напомнила пользователям, что срок официальной поддержки Windows 10 истекает 14 октября 2025 года. В связи с этим корпорация рекомендует владельцам устаревших ПК рассмотреть возможность обновления. Для перехода на Windows 11 устройство должно соответствовать минимальным требованиям, включая наличие TPM 2.0 и UEFI.

Компания также указала преимущества ПК с Copilot+, заявив, что они обеспечивают повышенную производительность, автономную работу и продвинутые функции на базе ИИ. В уведомлении пользователи получили ссылки на розничных продавцов, предлагающих устройства Copilot+, включая Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft Surface и Samsung.

Microsoft уже рекомендовала владельцам ПК на Windows 10, не поддерживающим Windows 11, утилизировать устройства.

По данным StatCounter, Windows 11 активно наращивает свою долю на рынке — 42,66% в апреле 2025 года по сравнению с 34,1% в январе. В то же время Windows 10 остается доминирующей системой (54,23%), хотя ее популярность снижается.