Каковы будут ощущения человека при высадке на Титан

Что почувствует человек, стоя на поверхности крупнейшего спутника Сатурна — Титана — даже в защищенном герметичном скафандре? Этот вопрос стал предметом первого комплексного исследования такого рода, представленного на 56-й Лунной и планетарной научной конференции.

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Его автор Уильям О’Хара, исполнительный директор Explore Titan, использовал комбинацию анализа данных и компьютерного моделирования, чтобы понять ощущения, включая физические, визуальные, звуковые и даже обонятельные, на поверхности Титана в различных условиях.

Для справки: температура на поверхности Титана составляет −179 °C, давление — в 1,5 раза выше земного, а гравитация — чуть менее 14% от земной.

В этой связи находиться там в прямом смысле тяжеловато: атмосфера давит, грунт вязкий, сильный запах, который может даже просочиться сквозь скафандр. В целом же О’Хара пришел к выводу, что для лучшего понимания ощущений человека на поверхности Титана требуется «дополнительная информация», включая изучение освещенности в разных районах спутника. Хотя в исследовании это не упоминается, поверхность Титана получает всего около 0,1% света по сравнению с Землей — потому что до него доходит до 1% достигающего нас света, и 90% из него поглощается плотной и туманной атмосферой.

Для сравнения: освещенность на Титане примерно соответствует земным сумеркам примерно через 10 минут после заката. «Тусклый оранжевый полумрак», как описал его автор, резко контрастирует с изображениями, переданными зондом «Гюйгенс», который совершил посадку на сатурнианской луне в январе 2005 года и показал яркую поверхность — результат сложной обработки снимков. Таким образом, реальное освещение на Титане не будет таким, каким его представили фото «Гюйгенса».

«Это первая попытка систематизировать имеющиеся данные о Титане, чтобы реалистично оценить опыт человека на его поверхности. Результаты помогут в разработке скафандров для выхода на поверхность, проектировании жилых модулей, создании виртуальных симуляций и изучении земных аналогов. Следующим шагом станет определение требований к окружающей среде и потенциальных угроз, которые необходимо будет учесть», — объясняет планетолог.

Титан выбран объектом научного интереса, потому что он заявлен следующей после Марса целью программы NASA Moon-to-Mars. Тем временем агентство готовится к миссии Dragonfly — отправке на Титан квадрокоптера, запланированной на июль 2028 года. Исследовательский вертолет должен прибыть на место в 2034-м, его научная программа рассчитана примерно на 3,3 года.

Автор исследования признал недостаточность своих изысканий ввиду нехватки научных данных и литературы о покорении Титана — не в последнюю очередь из-за гигантского по меркам нынешних технологических возможностей человечества расстояния и сфокусированности по этой причине на полетах на Луну и Марс.