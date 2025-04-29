Китай нашёл гениальный способ спасти спутники, застрявшие в космосе

Китай оправился после неудачной космической миссии марта 2024 года, успешно использовав «гравитационные рогатки» для спасения двух спутников, которые застряли на неправильной орбите на 123 дня. Об этом сообщает портал Universe Today.

Спутники были предназначены для создания «созвездия маяков», призванных повысить точность космической навигации. После того как неудачный запуск ракеты «Чанчжэн 2C» (в переводе с китайского «Великий поход 2C») повредил спутники и сбил их с курса, перед китайскими инженерами была поставлена задача спасти миссию.

Навигационные спутники с дальней ретроградной орбитой (DRO) - один из элементов растущей космической программы Китая. Они будут обеспечивать опорные точки для автономных космических аппаратов и играть роль в будущих лунных миссиях Пекина. Два новых спутника, DRO-A и DRO-B, образуют «созвездие» с более ранним DRO-L, обеспечивая сто миллионов километров навигационного покрытия между Землей и Луной.

«Они будут действовать как маяки в космосе. [Благодаря им] мы сможем обнаружить космический аппарат всего за три часа, в отличие от срока в два или более дней при традиционном наземном позиционировании», - рассказывал исследователь из Центрального южного университета Мао Синьюань.

В апреле 2025 года Китай объявил об успешном возвращении спутников. Благодаря удачной спасательной миссии спутники теперь полностью функциональны и находятся на запланированных орбитах.

За спасательную операцию отвечали сотрудники китайского Центра космических технологий (CSU). Их первоочередной задачей было выяснить состояние спутников сразу после аварии.

После обнаружения блуждающих спутников команда с удивлением констатировала, что DRO-A и DRO-B находились гораздо ближе к Земле, чем изначально предполагалось. Хотя отклонение от курса было серьезной проблемой, еще больше ситуация осложнялась повреждениями, полученными спутниками.

Повреждения препятствовали способности аппаратов собирать солнечную энергию, оставляя их без выработки электроэнергии, необходимой для значительных корректировок курса. Чтобы обойти эти неоптимальные условия, команде инженеров пришлось полагаться на естественные гравитационные силы Земли, Солнца и Луны с целью вывести спутники на нужные орбиты. Хотя вся спасательная операция длилась 123 дня, первый - и самый сложный - маневр занял всего 20 минут.

Принцип работы гравитационной рогатки основывается на эффекте гравитационного маневра (или гравитационного торможения), когда космический аппарат использует гравитационное поле планеты или звезды, чтобы «перехватить» часть её кинетической энергии, тем самым увеличив скорость аппарата или изменив его траекторию.

Когда аппарат близко подлетает к небесному телу, гравитация этого тела «захватывает» его и ускоряет, как бы «отбрасывая» аппарат в направлении, нужном для дальнейшего полета.

Китайские инженеры подчеркнули, что самой сложной была первая фаза операции, а последующие маневры удавались им легко.