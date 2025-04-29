Названы смартфоны Xiaomi, Poco и Redmi, которые получат Android 16

Французский портал Menow опубликовал неофициальный список смартфонов Xiaomi, которые будут обновлены до прошивки HyperOS 3 на базе Android 16.

Выход Android 16 запланирован на лето 2025 года. На данный момент Xiaomi тестирует прошивку HyperOS 2 на базе Android 16, но в будущем фирменная оболочка будет обновлена до третьей версии. Рассчитывать на это обновление могут владельцы 32 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco.

Так, Xiaomi гарантированно обновит международные версии Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi Mix Flip.

Среди устройств Redmi обновление получат Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 4G, Redmi 14C, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi 13.

Наконец, Android 16 получат такие смартфоны Poco, как Poco F7 Ultra, Poco F7 Pro, Poco X7 Pro, Poco X7, Poco M7 Pro 5G, Poco F6 Pro, Poco F6, Poco X6 Pro, Poco M6, Poco C75.

Приоритетное обновление коснется новейших моделей 2024–2025 годов, тогда как более ранние версии будут получать обновление постепенно. Большинство устройств перейдет на HyperOS 3 с Android 16 к 2026 году, тогда как некоторые модели, не включенные в перечень, могут получить HyperOS 3 на базе Android 15.