Раскрыт способ обезопасить смартфон от злоумышленников

Руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин рассказал ещё один способ того, как можно обезопасить свой смартфон от злоумышленников.

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По словам эксперта, для снижения рисков взлома смартфона пользователям рекомендуется регулярно обновлять приложения на устройстве и следовать ряду других советов по цифровой гигиене. К примеру, критически важно настроить надёжную блокировку экрана устройства с использованием PIN-кода, графического ключа или биометрических данных.

Специалист также советует отключать функции, которые не используются в данный момент, например, Bluetooth. А устанавливать приложения следует исключительно из официальных магазинов.