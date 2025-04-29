Археологи раскопали уникальный саркофаг в «городе гладиаторов»

В древнем городе Стратоникея на юго-западе Турции археологи обнаружили роскошный мраморный саркофаг, украшенный гирляндами, изображениями Эроса и головами баранов и быков. Уникальный артефакт был найден во время раскопок агоры — центра общественной и коммерческой жизни античного города. Об этом сообщает Dailysabah.

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Стратоникея, расположенная в районе Ятаган в провинции Мугла, входит в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и известна как один из крупнейших городов, построенных из мрамора. Город был важным центром в эллинистический, римский и византийский периоды и продолжал играть роль в эпоху Ментеше Бейлиги, Османской империи и Турецкой республики.

Работы на этом месте ведутся круглый год с 1977 года, и каждый сезон приносит новые открытия. Недавно найденный саркофаг был перенесен в агору из некрополя — древнего городского кладбища. Как отметил профессор Билал Се гют, руководитель раскопок в Стратоникее и Лагине, это один из самых выразительных образцов, найденных в городе:

«Даже глядя на головы баранов, можно понять богатство и великолепие той эпохи».

На саркофаге изображены головы Эроса — греческого бога любви, а также декоративные гирлянды с виноградом, маками, сосновыми шишками, гранатами и оливковыми листьями. В углах — головы баранов, а на узких гранях — головы быков. Композиция богато оформлена и выполнена с высокой детализацией.

По словам Сегюта, в древности в Стратоникее производились саркофаги на экспорт, что подчеркивает значение города как ремесленного и культурного центра региона Кария.

Новый саркофаг станет частью экспозиции под открытым небом — рядом с другими найденными экземплярами, чтобы посетители могли ознакомиться с ними на месте. Ученые продолжают исследовать агору и прилегающие территории, ожидая новых находок.