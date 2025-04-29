Представлены три модели наушников CMF Buds 2

Кроме модульного смартфона CMF Phone 2 Pro, компания Nothing представила сразу три модели беспроводных наушников: CMF Buds 2a, Buds 2 и Buds 2 Plus. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Самые доступные в линейке наушники, CMF Buds 2a, оснащены 12,4-мм драйверами из биоволокна с настройкой Dirac. В наушниках реализована технология активного шумоподавления (ANC) до 42 дБ и Ultra Bass Technology 2.0 для усиленной низкочастотной передачи. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.4, а четыре HD-микрофона обеспечивают высокое качество голосовых вызовов. Автономность — до 8 часов без ANC и 35,5 часов с зарядным кейсом.

CMF Buds 2 получили 11-мм динамики, настроенные через Dirac Opteo. Гибридное активное шумоподавление до 48 дБ сочетается с технологией пространственного звучания, а встроенные шесть микрофонов улучшают качество передачи голоса. Автономность составляет 13,5 часов без кейса и до 55 часов с ним.

CMF Buds 2 Plus предлагают 12-мм LCP-драйверы, поддержку кодека LDAC и мощное активное шумоподавление до 50 дБ. Шесть HD-микрофонов обеспечивают чистую передачу голоса. Время автономной работы без кейса — до 14 часов, а с кейсом — 61,5 часа.

Наушники предлагаются по цене от €40 до €60 (от 3,7 до 5,5 тыс. руб.) в зависимости от модели.