Создатели Р-ФОНа представили свой первый планшет

Компания «Рутек» представила свой первый планшет Р-ТАБ на базе защищенной операционной системы «РОСА Мобайл». Устройство ориентировано на высокий уровень безопасности, соответствие требованиям цифрового суверенитета и интеграцию в единую ИТ-инфраструктуру, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© «Рутек»

Р-ТАБ оснащен чипом MediaTek Helio G99 и дополнен 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ в зависимости от конфигурации. По заявлению производителя, такое железо обеспечит стабильную работу офисных приложений.

Дисплей планшета получил неназванную матрицу на 10,36 дюйма. Какие-либо другие параметры экрана не раскрываются.

В Р-ТАБ имеется две камеры: основная на 13 Мп с автофокусом и фронтальная с разрешением 5 Мп. Среди прочих параметров отмечается наличие аккумулятора емкостью 7500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 27 Вт, поддержка SIM-карт, Wi-Fi 2.4/5 ГГц, NFC, Bluetooth 5.0, ГЛОНАСС/GPS/BeiDou/Galileo, а также сканер отпечатков пальцев.

Планшет работает под управлением ОС «РОСА Мобайл», разработанной «НТЦ ИТ РОСА». Основой платформы является репозиторий ROSA 2021.1, содержащий более 35 тысяч проверенных программ и сервисов, обеспечивающих совместимость и поддержку бизнес-процессов.

Технология «РОСА ID» дает доступ к централизованному управлению устройствами, а система «РОСА Центр управления» позволяет корпоративным заказчикам контролировать рабочие станции, серверы, смартфоны и планшеты в рамках единой ИТ-инфраструктуры. Среди прочего заявлена поддержка Android-приложений путем эмуляции.

АО «Рутек» полностью контролирует сборку устройства на заводе в Саранске, исключая потенциальные аппаратные уязвимости и обеспечивая защиту данных заказчиков. Устройство уже поступило в продажу для корпоративных и государственных клиентов. О планах по его доступности для всех пользователей пока не сообщается.