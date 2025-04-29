Обнаружены «бактерии-электрики»

Американские ученые из Университета штата Орегон обнаружили новый вид уникальных «кабельных» бактерий, которые могут проводить электроны на большие расстояния. Результаты были опубликованны в журнале Applied and Environmental Microbiology.

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Новый вид, получивший название Candidatus Electrothrix yaqonensis, был найден в илистых отложениях эстуария залива Якина в штате Орегон. Свое имя он получил в честь коренных народов якона, исторически населявших эту местность.

Кабельные бактерии — это многоклеточные прокариоты, способные переносить электроны на сантиметровые расстояния в морских и пресноводных отложениях с помощью проводящих волокон. До сих пор ученым были известны только два рода таких организмов: Candidatus Electrothrix и Candidatus Electronema. Новое открытие не только расширяет их список, но и дает новое понимание эволюции этих необычных бактерий.

Ca. Electrothrix yaqonensis обладает уникальными свойствами: его обмен веществ сочетает черты двух ранее известных родов кабельных бактерий. Кроме того, у него обнаружена необычная структура — в три раза более широкие поверхностные гребни, чем у других видов. Эти гребни пронизаны волокнами с высокой электропроводностью, в состав которых входит никель — металл, обеспечивающий эффективный перенос электронов.

Исследователи Ченг Ли и Клэр Реймерс, которые обнаружили новый вид, отмечают, что бактерии формируют длинные нити, соединенные общей мембраной. Это строение позволяет связывать доноры электронов (например, сульфиды в глубине осадка) с акцепторами (кислород или нитрат на поверхности). Такая способность дает бактериям возможность управлять окислительно-восстановительными процессами на больших площадях и играет важную роль в круговороте питательных веществ и геохимии осадков.

Открытие Ca. Electrothrix yaqonensis особенно важно из-за его потенциала в области биоэлектроники и очистки окружающей среды. Благодаря высокой электропроводности волокон, новый вид может использоваться для создания биоэлектронных устройств или для удаления загрязняющих веществ из водных отложений.

Исследование подчеркивает, что новые бактерии способны выживать в разных климатических условиях — от пресной воды до морских осадков — и подтверждает их ключевую роль в экосистемах.