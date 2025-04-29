«Яндекс» готовится к выпуску человекоподобных роботов

Компания «Яндекс» готовится наладить производство человекоподобных роботов. Об этом со ссылкой на представителя организации пишет издание РБК.

В рамках направления автономного транспорта Yandex B2B Tech стартует проект по созданию ПО для гуманоидных роботов. С использованием технологий ИИ и машинного обучения «Яндекс» планирует научить роботов базовым действиям: ходьбе, подъему по лестницам, открытию дверей, проходу через турникеты и переносу грузов. Первый этап будет сосредоточен на адаптации роботов к реальной среде.

В данный момент времени компания находится на начальном этапе реализации проекта - разработке ОС, но в дальнейшем планирует запустить и вовсе самостоятельное производство роботов.