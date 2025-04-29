Разработан проект рыбной фермы на Луне

Ученые из Французского национального института океанологических исследований запустили научный проект по выращиванию морского окуня на Луне. Пока рыб разводят в научном центре на Земле, но в будущем, когда у них появится потомство, его запустят в космос в рамках проекта Lunar Hatch.

Разведение рыбы на Луне и на Марсе позволит обеспечить астронавтов источником пищи. Рыба является источником белка. В ней содержатся омега-3 и витамины группы В, которые важны для поддержания мышечной массы в космосе.

Везти съестные припасы с собой в космическую экспедицию нерационально. Они потребуют большого количества места и повысят вес летательного аппарата. Поэтому французские ученые предложили новый подход – отправить в космос икру рыб. В рамках первого этапа экспериментаторы пронаблюдают за появлением личинок, заморозят их и вернут на Землю. Но в будущем предполагается выращивать на Луне взрослых рыб.

Рыб в космос отправляют уже не в первый раз. Еще в 1973 году на орбиту полетели крошечные рыбки Fundulus heteroclitus. Также проводились опыты с гуппи, данио, меченосцами и другими видами. Но раньше их не использовали в качестве источника пищи.

В планах ученых – создать на Луне «замкнутую пищевую цепочку» без образования отходов. Первые резервуары заполнят водой из льда, хранящегося на дне лунных кратеров. Сточные воды будут использоваться для разведения микроводорослей, которые послужат питанием для фильтрующих организмов, сообщает The Guardian.

Ученые подсчитали, что для обеспечения семи астронавтов в течение 16-недельного полета потребуется около 200 морских окуней. Так, 200 оплодотворенных икринок отправятся в космос. Еще 200 будут содержаться в лаборатории в качестве контрольной группы.

Ранее китайские ученые подтвердили гипотезу о магматическом океане на поверхности Луны. Они провели анализ образцов лунного грунта, добытых миссией «Чанъэ-6». Результаты соответствовали сценарию лунного магматического океана.