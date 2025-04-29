Найдено крошечное млекопитающее из эпохи динозавров

Международная группа ученых обнаружила в пустыне Гоби (Монголия) окаменелость, принадлежавшую древнему млекопитающему. Оно жило на Земле в одно время с динозаврами. Находку датировали позднемеловым периодом (100 – 66 млн лет назад).

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Животное было размером с мышь. Оно относилось к ранее неизвестному науке роду и виду. Ему присвоили название Ravjaa ishiii.

Окаменелость представляла собой фрагмент нижней челюсти длиной в 1 сантиметр. Ученые отметили его необычную форму и необычно высокие коренные зубы.

Животное отнесли к вымершему семейству Zhelestidae. Открытие показало, что его представители процветали в глубине континента, а не только на побережьях.

Ученые предположили, что Ravjaa ishiii жил в эпоху раннего распространения покрытосеменных (цветковых растений) в наземных экосистемах. Он обладал крепкими коренными зубами. Они типичны для современных млекопитающих, в чей рацион входят семена и фрукты. Можно предположить, что и древний зверек питался так же.

Новое исследование позволяет лучше представить разнообразие экосистем, существовавших в пустыне Гоби в меловой период. Их населяли как млекопитающие, так и динозавры, сообщает Acta Palaeontologica Polonica.

Ранее ученые заявили, что вымершие прямобивневые слоны могли бы выжить в современной Европе. Этот вид обитал на континенте в течение 700 тысяч лет. Слоны успешно пережили несколько ледниковых периодов, но исчезли в ходе последнего из них. Ученые считают, что их вымиранию могли поспособствовать древние охотники.