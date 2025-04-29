Над созданием лунной станции с РФ и КНР будут работать 13 стран

БРАЗИЛИА, 29 апреля. /ТАСС/. 13 стран, а том числе из БРИКС, присоединились к России и Китаю в работе по созданию Международной научной лунной станции. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Наша oбщая с Китаем инициатива по созданию Международной научной луннoй станции активно развивается", - сказал Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС. По его словам, к ней присоединились уже 13 стрaн (Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Джибути, Египет, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таиланд, ЮАР, Эфиопия), включая коллег из БРИКС (Эфиопия, Египет, ЮАР).

Как отметил Баканов, у Россие есть уникальные научные школы в области изучения Венеры, Луны и Марса. Он также подчеркнул, что никто в мире пока не повторил российскую технологию посадки на Венеру. По словам главы Роскосмоса, базой для международных программ БРИКС могут стать технологические достижения России в области изучения дальнего космоса.

Он отметил, что космические аппараты Индии, ОАЭ, Китая достигли Марса, у этих стран также есть опыт освоения Луны. Баканов надеется, что число таких программ будет расти, а их совместная реализация станет гораздо оптимальнее для национальных бюджетов и эффективнее с научной точки зрения.

Глава Роскосмоса также призвал к сотрудничеству в области подготовки кадрового потенциала в космической и смежных отраслях и развитию совместных студенческих программ. По словам Баканова, сейчас обучение в российских университетах проходят более 85 тыс. студентов из стран БРИКС, больше половины из которых - из Китая и Индии.