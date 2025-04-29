Россия отправит к Луне шесть новых автоматических аппаратов

«Роскосмос» планирует запустить к Луне шесть орбитальных и посадочных аппаратов в рамках программы дистанционного и контактного изучения спутника Земли.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова.

«Россия планирует запустить ряд космических аппаратов для дистанционных и контактных исследований Луны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках проекта планируется запустить два орбитальных аппарата — «Луна-26» и «Луна-29», а также четыре посадочных устройства: «Луна-27» (в двух экземплярах), «Луна-28» и «Луна-30».

Ранее Дмитрий Баканов заявил, что к России и Китаю в работе по созданию международной научной лунной станции присоединились 13 стран.