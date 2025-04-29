Ватикан обвинили в сокрытии тайного послания от пришельцев

Уфолог Марк Кристофер Ли заявил, что Ватикан скрывает тайное послание от пришельцев. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Речь идёт о «Фатимских явлениях Девы Марии» в 1917 году. Тогда три португальских пастуха сообщили о необычном видении: к ним якобы явилась Богоматерь с несколькими пророческими посланиями. По мнению Ли, истина заключается в том, что так называемые видения не имели ничего общего с Девой Марией — он уверен, это не что иное, как контакт с инопланетянами.

«Недавние показания бывших сотрудников американской разведки утверждают, что Ватикан и американское правительство сотрудничали, чтобы исследовать, скрывать и, что самое шокирующее, изучать НЛО», — говорится в материале Daily Mail.

Ли настаивает, что всё увиденное, а именно яркий свет, резкое изменение погоды и сияющее существо, передающее послание — классические признаки взаимодействия с пришельцами. Мужчина считает, что инопланетяне действительно пытались установить контакт. Однако Ватикан, по словам Ли, замалчивает это, чтобы не подорвать авторитет церкви.