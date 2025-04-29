Среднемагистральный самолет МС-21 с российскими системами совершил первый полет

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный отечественной авионикой, системой электроснабжения и кондиционирования, впервые поднялся в небо. Полет продолжался 1 час 15 минут и ознаменовал начало заводских доводочных испытаний.

Лайнер взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). В полете он развил скорость до 580 км/ч и поднялся на высоту 3000 метров. Экипаж в составе летчиков-испытателей Александра Гуськова, Героя России Романа Таскаева и ведущих инженеров по летным испытаниям Александра Попова и Александра Соловьева полетное задание выполнил полностью. Все системы самолета, включая новые отечественные, работали без замечаний.

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"МС-21 призван заменить "боинги" и "эйрбасы" в небе России. Это передовой по своим характеристикам самолет, очень современный и комфортный, с выдающейся аэродинамикой и системами нового поколения на борту. В сочетании с двигателями ПД-14 это обеспечивает низкие эксплуатационные расходы и хорошую экономику для авиакомпаний. Наши авиастроители проделали огромный труд, заменив порядка 80 иностранных систем и агрегатов, чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран", - отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха уточнил, что этот полет открывает заводские доводочные испытания МС-21 в новом, российском облике. "В наших планах - перелет в Жуковский для выполнения полетов по программе сертификационных испытаний. Параллельно продолжаем работу над полностью российским МС-21, который сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже", - рассказал он.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Он ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.

"В парке российских авиакомпаний в этом классе присутствуют в основном американские "боинги" и европейские "эйрбасы". Россия находится под жестким санкционным давлением, и неизвестно, будет ли оно снято, и даже если будет снято, останутся риски его возобновления. Для того чтобы эти риски убрать, нам и нужен наш отечественный самолет, который заменит иностранные", - пояснил главный редактор портала Avia.ru, авиаэксперт Роман Гусаров.

Он добавил, что МС-21 относится к самому востребованному классу самолетов в мире. Такие лайнеры перевозят пассажиров на расстояние 4-5 тысяч километров. Это расстояние даже больше, чем, например, от Москвы до Новосибирска. То есть такой самолет может работать практически на всех внутренних рейсах.