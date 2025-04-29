Nothing анонсировала CMF Phone 2 Pro с необычным дизайном

Компания Nothing представила CMF Phone 2 Pro — обновленную версию своего доступного смартфона с фокусом на дизайн и камеры.

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Новинка сохранила концепцию разборного корпуса с винтами и креплением для аксессуаров, но стала тоньше — 7,8 мм против 8,2 мм у предшественника. CMF Phone 2 Pro получил 6,77-дюймовую AMOLED-панель с разрешением FullHD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Рамки стали симметричными и тонкими — всего 2,3 мм.

Основная камера теперь использует 50-Мп сенсор Samsung ISOCELL GN9, такой же стоит в Nothing Phone (3a). Появился 50-Мп телевик с двукратным зумом и 8-Мп ультраширик с режимами «рыбий глаз» и макро. Камеры поддерживают загружаемые фильтры.

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За производительность отвечает чип Dimensity 7300 Pro, обеспечивающий прирост до 10% по CPU и до 5% по GPU относительно прошлой модели. Nothing обещает до 10 часов игр или до 47 часов голосовых звонков на одном заряде.

Смартфон работает на Nothing OS 3.2 на базе Android 15 и получит три обновления Android и шесть лет патчей безопасности. Продажи начнутся 5 мая по цене от €259 (~24 400 рублей).