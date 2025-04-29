Asus анонсировала RTX 5080 стилизованную под грядущую DOOM Dark Ages

К 30-летию DOOM и в честь выхода новой игры DOOM Dark Ages компания Asus представила видеокарту ROG Astral RTX 5080 DOOM Edition.

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Модель получила уникальный дизайн с зеленой расцветкой, золотыми акцентами и тематическими стикерами. Карта будет продаваться только в составе набора, в который войдут коврик для мыши, футболка и реплика желтого пропуска из игры.

Технически DOOM Edition соответствует оригинальной ROG Astral RTX 5080 OC: частота буста достигает 2790 МГц, установлены 16 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью 30 Гбит/с. Новинка требует подключения через 16-пиновый коннектор. Для работы рекомендуется блок питания мощностью 850 Вт.

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Набор пока не получил официальную цену, а продажи будут вестись эксклюзивно через магазин Bethesda. Помимо карты, в комплект также входят держатель видеокарты, линейка в стиле PCB и несколько стикеров DOOM.