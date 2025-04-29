Почему в космосе на самом деле есть звуки

Согласно общепринятому представлению, космос - это пустота. Но всё не так просто, как кажется.

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То, что мы считаем «звуком», на самом деле является просто вибрацией, которая проходит через какой-то материал.

Если бы космос действительно представлял собой полный вакуум, то слоган «В космосе никто не услышит твой крик» был бы правдой. Но всё сложнее.

© NASA/ESA/Hubble Heritage Project

Межпланетное пространство гораздо более разрежено, чем нам кажется. В каждом кубическом сантиметре содержится всего несколько десятков частиц (то есть любой материи, будь то атом, молекула, субатомная частица). Межзвёздная среда - это всего 100 частиц на кубический метр, межгалактическая - одна частица на кубический метр.

Получается, что в туманностях и других небесных областях материя плотнее. Например, типичная плотность туманности Ориона - около 10 000 частиц на кубический сантиметр.

Проблема заключается в том, что пространства туманности недостаточно для поддержания звуковых волн. Но если материал в ней достаточно плотный, то становится вязким и даже турбулентным, постепенно превращаясь в планеты. Эти условия зависят от скорости звука внутри диска, и без них частицы там имели бы тенденцию вращаться вокруг звезды, вообще не порождая планеты. Другими словами, без наличия в космосе звука нас бы просто не существовало.