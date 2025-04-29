Астроном объяснил, почему в космосе на самом деле есть звуки
Согласно общепринятому представлению, космос - это пустота. Но всё не так просто, как кажется.
То, что мы считаем «звуком», на самом деле является просто вибрацией, которая проходит через какой-то материал.
Если бы космос действительно представлял собой полный вакуум, то слоган «В космосе никто не услышит твой крик» был бы правдой. Но всё сложнее.
Межпланетное пространство гораздо более разрежено, чем нам кажется. В каждом кубическом сантиметре содержится всего несколько десятков частиц (то есть любой материи, будь то атом, молекула, субатомная частица). Межзвёздная среда - это всего 100 частиц на кубический метр, межгалактическая - одна частица на кубический метр.
Получается, что в туманностях и других небесных областях материя плотнее. Например, типичная плотность туманности Ориона - около 10 000 частиц на кубический сантиметр.
Проблема заключается в том, что пространства туманности недостаточно для поддержания звуковых волн. Но если материал в ней достаточно плотный, то становится вязким и даже турбулентным, постепенно превращаясь в планеты. Эти условия зависят от скорости звука внутри диска, и без них частицы там имели бы тенденцию вращаться вокруг звезды, вообще не порождая планеты. Другими словами, без наличия в космосе звука нас бы просто не существовало.