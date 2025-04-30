Найдены самые ранние домашние кошки в Северной Америке

У побережья Флориды в обломках затонувшего в 1559 году корабля обнаружены останки самых ранних из известных в континентальной Северной Америке домашних кошек, пишет Live science.

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Экспедицию возглавлял конкистадор Тристан де Луна-и-Арельяно, который в 1559 году отплыл из Мексики, уже находящейся тогда под покровительством испанской короны, на север, чтобы основать новую колонию. Однако ураган в заливе Пенсакола погубил несколько из кораблей флота, стоящих на якоре возле нового испанского поселения Санта-Мария де Очусе. В 2006 году археологи обнаружили один из этих затонувших кораблей, на котором были найдены останки домашних котов. Исследование вышло недавно в American Antiquity.

По словам одного из авторов, археолога-антрополога из Университета Аризоны Мартина Уэлкера, считается, современные домашние кошки произошли от предков, обитающих на Ближнем Востоке. Следовательно, их появление в Америке стало возможным только благодаря людям. Ранее останки домашних кошек находили лишь на островах Карибского бассейна.

Команда использовала различные методы для анализа костей, включая зоархеологические, изотопные и генетические исследования. Оказалось, что кости принадлежат домашним кошкам.

Данные анализов пролили свет на их происхождение и рацион. Как отметил антрополог Джон Браттен из Университета Западной Флориды, исследованная кошка питалась не корабельными крысами, а тем, что ели матросы. Генетические анализы показали, что кошки произошли от европейских родственников.

Они могли быть полезны в борьбе с переносчиками инфекций, поскольку кошки на протяжении всей своей истории выполняли роль истребителей грызунов. Ученые предполагают, что древние римляне когда-то привезли кошек в Европу именно по этой причине.

На сегодняшний день по всему миру насчитывается более 600 миллионов домашних кошек.