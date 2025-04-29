Раскрыта тайна мистической заразительности зевоты

Зевота обладает поразительной заразительностью. Итальянские учёные подтвердили это, наблюдая за реакциями людей в общественных местах. Эксперименты показали: 90% случаев ответного зевка происходят в течение трёх минут после первого.

Женщины реагируют быстрее мужчин, но возраст, вес или здоровье не влияют на реакцию.

Феномен объясняют зеркальными нейронами — клетками мозга, активирующимися при наблюдении за действиями других. Профессор Эндрю Гэллап связывает зевоту с эволюционным механизмом, повышающим бдительность группы.

Постоянная зевота оказалась симптомом болезней

МРТ-исследования подтверждают: зевающие «заражают» окружающих, активируя зоны мозга, отвечающие за внимание. Этот же механизм лежит в основе подражания — например, гримасничанья при виде лимона или напряжения при наблюдении за спортсменом.

Эксперименты итальянских ученых выявили связь скорости ответного зевка с близостью отношений. Партнёры, испытывающие сильные чувства, реагируют за 30 секунд, тогда как равнодушие проявляется отсутствием реакции в течение трёх минут, передает KP.RU.