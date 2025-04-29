Россияне смогут увидеть полное лунное затмение

Жители Центральной России смогут увидеть полное лунное затмение утром 5 мая, ожидается, что пик затмения можно будет увидеть около 6:00 по московскому времени.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).

«В эти утренние часы восходящее Солнце может немного «испортить» контрастность происходящего события, но тем не менее его можно будет наблюдать», — сообщил собеседник агентства.

В НГУ добавили, что затмение начнется в 5:14 по московскому времени и продлится до 6:22. Пик затмения — окрашивание Луны в красноватые цвета отраженного от Солнца света — ожидается в 5:53 по московскому времени.

Полное лунное затмение происходит тогда, когда Солнце, Земля и Луна располагаются на одной линии, и Земля оказывается между Луной и Солнцем, накрывая свой спутник тенью.

В марте жители разных уголков планеты могли стать свидетелями редкого астрономического явления — полного лунного затмения, которое окрасило в Луну в красный цвет. «Кровавую Луну», как ее еще называют, можно было наблюдать в США, над Тихим и Атлантическим океанами, а также в западных частях Европы и Африки.

Красный цвет Луны объясняется тем, что солнечный свет, проходя через атмосферу Земли, рассеивается и приобретает красные оттенки. При этом в древности такое явление повсеместно несло негативное значение — предзнаменование бед, борьбы сил света и тьмы или Рагнарёка.