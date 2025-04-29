Ученые раскрыли правду о семейной гробнице Александра Македонского

В семейной гробнице Александра Македонского обнаружен скелет, который оказался вовсе не останками его отца. Ранее считалось, что мужские кости принадлежат Филиппу II, отцу завоевателя, но новое исследование показало, что этот человек умер как минимум на 20 лет раньше, чем Филипп был убит. Это открытие опровергает прежние предположения о том, что в гробнице лежали Филипп II, Клеопатра и их ребенок.

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Захоронение было найдено в 1977 году в Великом кургане Вергины на севере Греции – месте, где покоятся члены династии Аргеадов, основателей Македонского царства. Долгое время ученые полагали, что в Гробнице I находятся останки Филиппа II, его жены Клеопатры и их маленького сына, которые, как считается, были убиты в 336 году до н. э. по приказу бывшей супруги Филиппа, Олимпиады, которая хотела таким образом расчистить путь к трону для Александра.

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Однако новый анализ костей из Гробницы I, включавший радиоуглеродное датирование, генетические и изотопные исследования, а также остеологические наблюдения, показал, что мужчина был похоронен между 388 и 356 годами до н. э. – за несколько десятилетий до убийства Филиппа. На момент смерти ему было от 25 до 35 лет, а женщине, погребенной рядом, – от 18 до 25.

Кроме того, детские кости в гробнице принадлежали как минимум шести младенцам, похороненным на несколько столетий позже – между 150 годом до н. э. и 130 годом н. э., во времена Римской империи. Исследователи предполагают, что римские родители использовали уже существующую гробницу как готовое место для захоронения своих умерших новорожденных, вероятно, проникая внутрь через отверстие, оставленное кельтскими грабителями в III веке до н. э.

Личность погребенного мужчины остается загадкой, но учитывая богатое убранство кургана, исследователи предполагают, что это был человек высокого статуса, возможно, даже царь, умерший в молодом или среднем возрасте и похороненный за несколько десятилетий до убийства Филиппа II, пишет IFL Science.

Ранее археологи из Египта и США обнаружили в древнем городе Абидос, на западном берегу Нила, гробницу неизвестного фараона, возраст которой оценивается в 3,6 тыс. лет. Находка стала второй усыпальницей фараона в этом регионе, подтверждая существование «потерянной царской династии.