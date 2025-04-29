Ученые раскрыли тайну вымирания крупнейших кенгуру в истории Земли

Австралийские ученые из Университета Вуллонгонга и Музея Квинсленда раскрыли причину исчезновения протемнодонов — гигантских кенгуру весом до 170 кг, обитавших на континенте 5 млн лет назад. Специалисты установили, что эти массивные сумчатые стали жертвами климатических изменений, превративших их влажные лесные местообитания в засушливые регионы. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

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Команда применила метод изотопного анализа, сравнив химический состав зубов с местными горными породами.

«Это похоже на палеонтологический GPS-трекер. Мы можем отследить передвижения отдельных особей, их рацион и даже причины их ухода из жизни», — пояснил соавтор исследования Скотт Хокнулл.

Результаты показали, что протемнодоны вели оседлый образ жизни в тропических лесах северо-восточной Австралии.

Когда 300 тыс. лет назад климат стал засушливее, их неспособность мигрировать на большие расстояния привела к вымиранию. В отличие от них, другие популяции гигантских кенгуру сохранялись в более влажных регионах вплоть до 40 тыс. лет назад.

Исследование также проливает свет на судьбу других исчезнувших гигантов Австралии — от двухтонных вомбатов до хищных варанов.

Работа подтверждает, что климатические изменения были ключевым фактором вымирания мегафауны, хотя роль человека в более поздних исчезновениях еще предстоит уточнить с помощью новых методов.