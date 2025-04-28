Российские ученые получили самовосстанавливающийся силикон

В России получили силиконовое покрытие, которое восстанавливается после повреждений.

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Специалисты из Челябинска и Санкт-Петербурга разработали уникальный материал, способный самостоятельно восстанавливать повреждения. Речь идёт о первом в России силиконовом покрытии, которое можно использовать, например, для изоляции электрических проводов. Старший научный сотрудник ЮУрГУ Геннадий Макаров отметил, что новая технология позволяет материалу «заживлять» повреждения без дополнительного вмешательства, что делает его удобным для широкого применения.

Исследования проводились совместно с Институтом химии СПбГУ. Учёные объяснили, что материал способен восстановить структуру после разрезов или механической нагрузки. При комнатной температуре повреждения затягиваются примерно за сутки или двое, а уровень восстановления в некоторых образцах превышает 90%.

Несмотря на высокую технологичность, силикон не обладает высокой механической прочностью, однако его способность к самовосстановлению открывает перспективы для применения в различных сферах. Учёные уверены, что разработка станет основой для создания новых материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками.