Гендиректор Роскосмоса сообщил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС), которая должна заменить Международную космическую станцию (МКС), почти завершён. Он отметил, что разработка модуля находится на высокой стадии готовности, и станция будет представлять собой современный и высокотехнологичный проект.

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Роскосмос пригласил страны, включая партнёров по БРИКС, к сотрудничеству по этому проекту, предложив провести совместные научные эксперименты на будущей станции. Это предложение также подчёркивает важность международного взаимодействия в области космоса, несмотря на существующие политические сложности.

Баканов отметил, что количество участников космических проектов значительно увеличилось за последние десятилетия. Например, в Комитете ООН по космосу сейчас состоит 104 страны, в то время как при его создании в 1958 году было всего 18.

Он также подчеркнул, что сотрудничество на МКС продолжается, несмотря на напряжённую геополитическую обстановку. В частности, продолжаются совместные полёты с американскими астронавтами, а также есть примеры участия стран БРИКС в проекте. В ближайшее время на МКС планируется полёт индийского астронавта Шубханшу Шуклы.