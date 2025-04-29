Ученые развеяли миф о «Библейском чуде»

Описание молитвы Иисуса Навина содержит в себе следующие слова: «Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь Бог Аморрея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицем сынов Израилевых, и сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим».

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Исходя из летописей, астрономическое явление произошло 30 октября 1207 года до нашей эры.

Британские физики Колин Хамфрис ( работает в Кембриджском университете и Грэм Уоддингтон ( трудится в Оксфордском университете ) нашли объяснение «чуду» из ветхозаветной Книги Иисуса Навина о том, что солнце «остановилось» — древние люди столкнулись с таким явлением, как солнечное затмение.

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Очевидно, что в те времена ни ученые, ни правители не смогли найти для этого явления научное объяснение.