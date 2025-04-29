Найдены гусеницы-«собирательницы костей»

В горах на острове Оаху в Гавайском архипелаге нашли плотоядных личинок — «собирательниц костей»: они живут в сетях пауков, питаются их объедками, а из хитиновых останков строят переносные укрытия, сообщает N + 1.

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«Собирательниц костей» обнаружила команда энтомологов во главе с Дэниелом Рубиноффом из Гавайского университета в Маноа.

Гусеницы-хищницы живут в ловчих сетях четырех видов пауков, завезенных на Гавайи людьми, и только в закрытых пространствах: в дуплах, скальных трещинах и т. д. Они питаются паучьими объедками и даже воруют добычу. Кроме того, они атакуют медленных или неподвижных насекомых, в том числе сородичей. Так что в одной паутине, как правило, помимо паука, живет одна гусеница.

Еще «собирательницы» строят для себя переносной чехлик из шелковых нитей, а на нем размещают части тел насекомых — головы, крылья, слинявшие паучьи шкурки и т. д. Причем к подбору «украшений» подходят очень тщательно: выбирают, объедают до подходящего размера. Возможно, маскировка обеспечивает защиту от пауков.

Фактически это единственные известные личинки чешуекрылых с таким поведением. Их отнесли к неизвестному виду рода роскошных молей Hyposmocoma. Несмотря на генетическое родство с четырьмя хищными видам Hyposmocoma, «собирательницы костей» — отдельная эволюционная ветвь, обособившаяся порядка 6 млн лет назад. А так как остров Оаху появился на три миллиона лет позже, вероятно, эта клада сформировалась на древних островах (Кауаи или Ниихау), а на Оаху попала позже, где и сохранилась до наших дней.

Пока что личинок условно назвали «собирательницами костей» — без описания нового вида и без научного названия. Однако энтомологи обеспокоены выживанием этих крайне редких гусениц: их ареал занимает всего 15 кв. км в горах, где им угрожают инвазивные виды, в частности муравьи и наездники. Так что в обозримой перспективе «собирательницы» могут исчезнуть.