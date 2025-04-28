Корейскому оператору пришлось отозвать миллионы SIM-карт после утечки данных

Южнокорейский оператор SK Telecom начал массовую замену SIM-карт для своих 23 миллионов пользователей после серьезной утечки данных. На фоне происшествия клиенты компании выстроились в длинные очереди в центрах обслуживания, чтобы получить новые чипы.

© Ferra.ru

Ранее SK Telecom признала, что подверглась хакерской атаке с использованием вредоносного кода, в результате чего была скомпрометирована персональная информация клиентов. Компания извинилась перед пользователями, а власти распорядились провести пересмотр системы защиты данных в стране.

Точных данных о масштабах утечки или о виновниках атаки оператор не предоставил. SK Telecom начала бесплатную замену USIM-чипов в 2600 магазинах по всей стране. При этом компания сообщила, что пока располагает менее чем 5% от необходимого количества новых SIM-карт и рассчитывает получить еще пять миллионов чипов до конца мая.

Оператор попросил клиентов подписаться на услугу защиты информации, однако многие пользователи выразили недовольство отсутствием прозрачности относительно масштабов утечки.