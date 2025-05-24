Какой динозавр был самым быстрым?

До 1960-х многие думали, что динозавры были хладнокровными, медленными животными. Но в 1964-м команда палеонтологов нашла дейнониха — легкого, двуногого динозавра, чей скелет поставил под сомнение прежние теории. Некоторые динозавры были очень быстрыми. Но какой из них — самый быстрый? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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По мнению палеонтологов, самыми быстрыми динозаврами, вероятно, были орнитомимзавры. Долговязые, двупалые динозавры из позднего мелового периода часто описываются похожими на страусов, с чертами внешности, скорее всего, выработанными ради скорости. Как правило, именно этой цели служат длинные, тонкие конечности и сухожилия, закрепленные ближе к верху этих конечностей. Благодаря такой конструкции тела нога выполняет роль своего рода маятника, что позволяет развивать большую скорость.

Последний факт был найден благодаря работе ученых, специализирующихся на биомеханике. В 1970-х пионером в этой сфере исследований стал профессор зоологии Роберт МакНил Александр, применивший знания из физики и инженерии к изучению передвижения животных. Наблюдая за современными животными, он обнаружил связь между длиной ноги и длиной шага, которую можно использовать для расчета примерной скорости того или иного вида.

Раньше ученым приходилось измерять шаги динозавров по окаменелым отпечаткам, сравнивая их с сохранившимися останками, но этот метод был слишком неточным. К тому же, никто не знает, с какой скоростью перемещались динозавры, оставившие эти следы.

Теперь же используются другие методики. Так, палеонтологи нередко обращаются к эволюционной роботике и биомеханическому моделированию. При помощи компьютера ученые могут симулировать передвижение динозавра с помощью виртуальных скелетов и физических моделей, что помогает выяснить, как животное перемещалось в объемном пространстве. Из-за того, что мягкие ткани, будь то мышцы или сухожилия, не сохраняются в виде окаменелостей, размер и массу мускулов динозавров приходится моделировать примерно.

Именно эта методика и привела палеонтологов к актуальному списку самых быстрых динозавров. Из пяти смоделированных видов, в число которых вошли аллозавр, компсогнат, дилофозавр, тираннозавр и велоцираптор, самым быстрым стал компсогнат. По результатам симуляции, его скорость составила 64,1 км/ч; второе место занял велоцираптор с результатом 38,9 км/ч.

Для компсогнатов скорость, скорее всего, была жизненно важной эволюционной адаптацией. Они хищники, и должны двигаться быстро, чтобы ловить добычу. Помимо этого, из-за своего размера они также уязвимы к атакам со стороны более крупных динозавров — а значит, порой им надо было не менее быстро убегать.

Тираннозавр оказался самым медленным из пятерки симулированных динозавров — всего 28,8 км/ч. Динозавр слишком большой для того, чтобы бегать; его огромная масса оказала бы слишком чудовищную нагрузку на кости, что привело бы к переломам конечностей.