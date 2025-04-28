Обломки датских судов раскрыли секреты работорговли скандинавов

У берегов Коста-Рики археологи обнаружили обломки двух затонувших судов XVIII века, которые ранее считались пиратскими. Теперь, благодаря недавним исследованиям, стало известно, что это два датских работорговых корабля, потерпевших крушение в 1710 году.

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В результате подводных раскопок, проводимых в акватории национального парка Кауита, удалось идентифицировать затонувшие суда как «Фридерик Кварт» и «Кристианус Квинтус». Ученые проанализировали древесину кораблей, кирпичей, входивших в груз судна, и глиняных трубок, найденных во время исследовательской работы. Археологи подтвердили информацию из исторических источников о том, что эти корабли потерпели крушение у берегов Центральной Америки более трёхсот лет назад.

Археологи, работающие над проектом, отмечают, что «Фридерик Кварт» был подожжен, а «Кристианус Квинтус» оказался на дне после того, как его якорный канат был перерезан. Ранее эта информация оставалась неясной, и до последнего времени местная информированность о затонувших судах касалась лишь их пиратского статуса.

Долгое время считалось, что в водах Коста-Рики находятся только затонувшие пиратские корабли, однако находка кирпичей в 2015 году привела к пересмотру этой версии. Исследования, проведённые с тех пор, подтвердили, что эти корабли не были связаны с пиратством, а скорее с историей работорговли.

В 2023 году подводные раскопки были официально запущены как часть работы нового исследовательского центра Национального музея «Ньорд». Центр также планирует раскопать несколько других датских кораблекрушений, происходивших за пределами родины. Археологи надеются, что их работа поможет пролить свет на менее известные аспекты истории работорговли и её влияние на современное общество.

Морской археолог Дэвид Грегори отметил, что результаты анализа «очень убедительны».

«У нас больше нет сомнений в том, что это обломки двух датских работорговых кораблей. Кирпичи датские, так же как и бревна, которые дополнительно обуглились и покрылись сажей от пожара. Это согласуется с историческими данными о том, что одно из судов сгорело», — добавил он.

Коллега Грегори Андреас Каллмейер Блох подчеркнул, что «это одни из самых драматичных кораблекрушений в истории Дании», и теперь есть возможность точно определить их местоположение. Также он завил, что такие исследования имеют большое значение как для местного населения, так и для науки в целом.

«Мы не просто изучаем исторические события, мы исследуем отражения человеческой судьбы и сложную историю работорговли», — добавил он.

Это делает находку особенно важной не только с научной точки зрения, но и для понимания культурного наследия Коста-Рики и её связи с более широкой историей.

Датское правительство официально запретило трансатлантическую работорговлю в 1792 году, однако рабство было окончательно отменено лишь в 1847 году. Обнаружение этих кораблей и изучение их истории способствует осознанию того, как работорговля и колониальные практики влияли на развитие не только Дании, но и стран, находившихся под её контролем.