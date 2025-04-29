Blue Ghost сделал «удивительное открытие» о температуре на Луне

Лунный день оказался жарче ожидаемого — это одно из открытий, о которых рассказал генеральный директор Firefly Джейсон Ким, отчитываясь о миссии Blue Ghost на 40-м Симпозиуме по космосу, проходившем 7–10 апреля в The Broadmoor под эгидой Space Foundation.

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Посадочный модуль Blue Ghost Mission 1 успешно прилунился 2 марта в заданном районе Моря Кризисов. Опустившись на четыре посадочные опоры, аппарат доставил десять научных приборов и оборудование для демонстрации технологий в рамках инициативы Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Blue Ghost проработал на поверхности более 14 дней в течение 346 часов лунного дня, продлив свою миссию примерно на 5 часов в сверххолодную лунную ночь.

Центр тяжести

По словам Кима, в день посадки ему был нужен кардиомонитор: «Мое сердце бешено колотилось. Но я был полностью уверен в команде».

По пути к Луне двигатель включался семь раз с высокой точностью. Зарекомендовавшие себя решения будут использованы в последующих миссиях.

Для устойчивости после посадки модуль был предусмотрительно спроектирован с четырьмя топливными баками, расположенными бок о бок.

«Такая сбалансированная конструкция действительно помогла совершить посадку и удержаться на поверхности», — пояснил Ким.

Прилунение прошло в полностью автономном режиме.

«Нам не пришлось беспокоиться о перебоях связи, задержках или ложных сигналах из-за человеческого фактора. В последний час все происходило полностью автономно. Это обеспечило успех... но было довольно сложно», — добавил директор.

Неожиданные открытия

После посадки Blue Ghost немедленно приступил к работе. Среди его полезной нагрузки Ким выделил два инструмента: бур LISTER для исследования лунных недр и Lunar PlanetVac, который собрал, переместил и отсортировал лунный реголит с помощью сжатого азота.

LISTER углубился меньше чем на метр вместо запланированных трех, потому что «наткнулся на очень твердые горные породы», рассказал Ким: «И в этом вся суть открытия. Мы узнали столько нового!»

Еще одним сюрпризом стала температура на Луне.

«Никто ранее не проводил операции на поверхности в полдень. Оказалось, что там жарче, чем предполагали модели», — признался Ким.

По его словам, нагрев там начинается раньше и длится дольше, а перепады температур «поистине безумны».

Кроме того, неожиданную роль в нагреве сыграл кратер, добавил разработчик: «Мы не знали, что сядем рядом с огромным кратером. Солнце нагревало нас с одной стороны, но его лучи, отражаясь от стенки кратера, попадали на нас и с обратной стороны. Из-за этого было еще жарче».

«Мы сделали столько новых открытий, которые теперь можно применить в других миссиях CLPS», — подытожил он.

Решение с тенью

Во время лунных операций команда Blue Ghost придумала остроумный способ «победить жару»: они развернули антенну так, чтобы та отбрасывала тень на радиооборудование.

«Мы из Техаса, так что знаем толк в тени», — пошутил Ким.

Выживание в ночи

Пятичасовая работа Blue Ghost в лунной ночи также дала ценные данные.

«NASA хотело, чтобы мы включили приборы — мы так и сделали, и действительно получили с них информацию, — сказал Ким. — LISTER продержался дольше всех. Это было впечатляюще».

Планы на будущее

Firefly готовится к ежегодным миссиям на Луну, а полученный опыт поможет ей в стабильности и надежности будущих аппаратов. Следующий — Blue Ghost Mission 2 — будет работать в связке с орбитальным аппаратом Elytra Dark на обратной стороне Луны.