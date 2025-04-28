NASA впервые сфотографировало марсоход Curiosity с орбиты

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило первый снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты вокруг Марса.

© picture alliance/TACC

В американском аэрокосмическом агентстве подчеркивают, что до этого марсоход регулярно появлялся на фото, однако обычно это были «селфи» или снимки из космоса. Для съемки использовали камеру HiRISE, которая размещена на борту разведчика Mars Reconnaissance Orbiter.

© NASA

На фотографии марсоход выглядит как едва различимая темная точка, за которой тянется след длиной около 320 метров. За несколько месяцев этот след постепенно исчезнет под влиянием марсианских погодных условий. В данный момент марсоход Curiosity с невероятной скоростью 0,16 км/ч движется к месту, представляющему интерес, где, возможно, миллиарды лет назад под влиянием подземных вод сформировались геологические образования.

Ранее в галактике Млечный Путь исследователи обнаружили нейтронную звезду SGR 0501+4516, которая движется с невероятной скоростью, превышающей 177 тысяч километров в час. Она является магнитаром — одним из самых таинственных и опасных объектов во Вселенной.