Российские инженеры разработали комнату для беспроводной зарядки смартфонов

В России разработали новый тип беспроводной зарядки: комнату в которой достаточно оставить смартфон на время зарядки.

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Инженеры ИТМО создали инновационную методику беспроводной передачи энергии, которая была использована для разработки специальной комнаты для зарядки электрических устройств. Это решение обещает стать удобной альтернативой проводным зарядкам, при этом, по словам специалистов, технология безопасна для человека и обеспечивает передачу энергии с такой же скоростью, как и обычные провода.

Комната прототипа имеет размер 4×4 метра и высоту около 2,5 метров. Для зарядки устройства достаточно просто поместить его в пределах этой комнаты. Передача энергии осуществляется на частоте 1 МГц, поэтому для приёма энергии необходимо использовать специальное устройство, например, чехол для телефона, который действует как приёмник.

Разработчики подчёркивают, что технология легко адаптируется к разным формам и размерам помещений. В планах команды — улучшение системы, включая добавление возможности зарядки устройств в разных положениях, а не только в горизонтальном. На данный момент комната позволяет заряжать любое количество устройств одновременно, и в будущем инженеры намерены доработать систему, сосредоточив внимание на поляризации магнитного поля.