Форум 4chan заработал после двух недель простоя

Анонимный форум-имиджборд 4chan начал частично восстанавливать работу после масштабной кибератаки, которая вызвала его недоступность на протяжении двух недель. В результате инцидента произошла утечка базы данных с личными сведениями модераторов и их помощников, а также было похищено часть исходного кода ресурса. Администрация платформы заявила о серьезных последствиях взлома и хроническом дефиците финансирования. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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Согласно официальным данным, кибератака на 4chan была совершена 14 апреля 2025 года. Злоумышленник с британским IP-адресом получил доступ к одному из серверов сайта. Для проникновения был использован поддельный PDF-файл, через который на сервер загрузили вредоносное программное обеспечение. В итоге хакеры похитили базу данных пользователей, значительную часть исходного кода платформы и другие важные файлы. После обнаружения проблем в работе ресурса, администрация оперативно остановила серверы для предотвращения дальнейшего ущерба.

В конце прошлой недели сайт частично возобновил работу. На данный момент доступны главная страница и основные доски форума. Однако ключевые функции, такие как публикация новых сообщений, загрузка изображений и отображение миниатюр, пока остаются неактивными. В рамках восстановления и повышения безопасности, взломанный сервер был заменен, а также временно ограничены некоторые возможности: отключена загрузка PDF-файлов и раздел для flash-анимаций. Команда пояснила, что текущие меры не позволяют надежно предотвратить аналогичные атаки, особенно через SWF-файлы.

В официальном заявлении, опубликованном в блоге 4chan, администрация назвала инцидент следствием системных проблем. Основными причинами названы «хроническая нехватка» квалифицированных разработчиков и специалистов для поддержания и обновления кода и инфраструктуры платформы, а также острый дефицит финансирования. Финансовые трудности, как утверждается, связаны с тем, что под внешним давлением многие партнеры — от рекламодателей до платежных систем и поставщиков услуг — массово прекращают сотрудничество с форумом.