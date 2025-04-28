Геолог рассказал, где на Марсе может быть жизнь

Жизнь на Марсе определённо была и, вероятно, есть до сих пор, просто её не там ищут. Таким мнением поделился геолог Станислав Завацки.

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Он считает, что выбор мест для посадки марсоходов является не самым удачным.

"Недавно американцы решили в кратере Езеро проводить исследования. И, я считаю, это не совсем счастливое решение. У меня было предложение в своё время, и до сих пор оно есть, что нам надо пробираться глубже", — отметил эксперт в интервью с Life.ru.

Ранее марсоход Spirit в 2004–2010 годах занимался обследованием 170-километрового ударного кратера Гусева, ровер Opportunity исследовал обширную равнину около марсианского экватора — Плато Меридиана, Curiosity с 2012 года работает в 150-километровом, древнейшем кратере Гейла, а Perseverance с 2021 года занимается изучением кратера Езеро, что в переводе со славянского значит «озеро».

Все эти кратеры объединяет одно и то же серьёзное подозрение, что в далёком прошлом в них была вода, то есть они были кратерными озёрами. А Плато Меридиана вызвало интерес обилием там гематита, так как на Земле он появляется в горячих источниках и стоячих водоёмах.

На Марсе также присутствует протяжённый и невооружённым глазом видный регион, где не только видно ледники, подповерхностные льды, древние речные дельты и места возможного выхода подземных вод, но и есть более благоприятные условия для жизни, чем на всей остальной части планеты, считает Станислав Завацки. Эксперт имеет в виду гигантские каньоны Долины Маринера.

Часть из них достигает глубины более десяти километров. Геолог считает, что на их дне космическая радиация имеет уже не такое сильное воздействие, как в других местах на поверхности планеты, и благодаря чему там более плотный воздух.

Кроме того, на эту глубину практически не попадают марсианские ветры, это во всех отношениях самое защищённое и спокойное место, отметил учёный. Также эксперт считает, что на дне этих каньонов в настоящее время может быть небольшая собственная экосистема.

Завацки предположил, что из-за большой глубины в случае фотосинтеза в том месте при наблюдениях со спутников невозможно было бы установить признаки вырабатываемого благодаря этому кислорода, в связи с чем, для установления истины надо отправить космический аппарат именно на дно Долины Маринера.

Ранее сообщалось, что турецкие археологи на дне моря нашли древнюю амфору с оливками.