Геолог рассказал, где на Марсе может быть жизнь

Геолог Завацки рассказал, где может быть жизнь на Марсе
Жизнь на Марсе определённо была и, вероятно, есть до сих пор, просто её не там ищут. Таким мнением поделился геолог Станислав Завацки.
Он считает, что выбор мест для посадки марсоходов является не самым удачным.
"Недавно американцы решили в кратере Езеро проводить исследования. И, я считаю, это не совсем счастливое решение. У меня было предложение в своё время, и до сих пор оно есть, что нам надо пробираться глубже", — отметил эксперт в интервью с Life.ru.
Ранее марсоход Spirit в 2004–2010 годах занимался обследованием 170-километрового ударного кратера Гусева, ровер Opportunity исследовал обширную равнину около марсианского экватора — Плато Меридиана, Curiosity с 2012 года работает в 150-километровом, древнейшем кратере Гейла, а Perseverance с 2021 года занимается изучением кратера Езеро, что в переводе со славянского значит «озеро».
Все эти кратеры объединяет одно и то же серьёзное подозрение, что в далёком прошлом в них была вода, то есть они были кратерными озёрами. А Плато Меридиана вызвало интерес обилием там гематита, так как на Земле он появляется в горячих источниках и стоячих водоёмах.
На Марсе также присутствует протяжённый и невооружённым глазом видный регион, где не только видно ледники, подповерхностные льды, древние речные дельты и места возможного выхода подземных вод, но и есть более благоприятные условия для жизни, чем на всей остальной части планеты, считает Станислав Завацки. Эксперт имеет в виду гигантские каньоны Долины Маринера.
Часть из них достигает глубины более десяти километров. Геолог считает, что на их дне космическая радиация имеет уже не такое сильное воздействие, как в других местах на поверхности планеты, и благодаря чему там более плотный воздух.
Кроме того, на эту глубину практически не попадают марсианские ветры, это во всех отношениях самое защищённое и спокойное место, отметил учёный. Также эксперт считает, что на дне этих каньонов в настоящее время может быть небольшая собственная экосистема.
Завацки предположил, что из-за большой глубины в случае фотосинтеза в том месте при наблюдениях со спутников невозможно было бы установить признаки вырабатываемого благодаря этому кислорода, в связи с чем, для установления истины надо отправить космический аппарат именно на дно Долины Маринера.
Ранее сообщалось, что турецкие археологи на дне моря нашли древнюю амфору с оливками.