Ученые обнаружили «Врата богов»

Специалисты в области археологии в Перу активно изучают «Врата богов», которые, по предварительным данным, могут быть связаны с исчезнувшей высокоразвитой цивилизацией. Об этом рассказали в Daily Mail.

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Находка ученых расположена около озера Титикака на юге страны. У нее также есть свое название — Араму-Муру. Сооружение насчитывает семь метров в высоту и столько же в ширину.

Археологи обнаружили на резьбе Т-образную нишу, которая напоминает дверной проем ведущий в никуда. Кроме того, по бокам находятся две вертикальные канавки, которые могли иметь как декоративную, так и функциональную цель.

Специалист Мохаммад Фироз выразил уверенность, что врата построили древние цивилизации, о которых человечество ничего не знает. Возможно, они существовали еще до инков.

— Несмотря на отсутствие конкретных доказательств и отсутствие дальнейших раскопок с момента своего открытия, Араму-Муру остается охраняемым археологическим объектом, привлекающим туристов и духовных искателей своим таинственным очарованием и историческим значением, — цитирует слова ученых издание.

Недавно археологи обнаружили на побережье Перу останки женщины возрастом пять тысяч лет, которая принадлежала высшим слоям древней цивилизации Караль.