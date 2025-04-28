Как люди спасались от экстремальных холодов в доисторической Европе

Открытая стоянка в Австрии, заселенная людьми в самый холодный период последнего оледенения, могла использоваться для охоты на северных оленей ради шкур, что свидетельствует об адаптации жителей доисторической Европы к экстремальным температурам.

© Naukatv.ru

Стоянка Каммерн-Грубграбен активно использовалась примерно 24 000–20 000 лет назад и содержит самое большое количество инструментов, украшений, артефактов и каменных сооружений в Европе в период холодного и сурового последнего ледникового максимума. Среднегодовая температура в этом месте в то время оценивается в −3,5 °C.

Каммерн-Грубграбен в основном заселялся зимой и мог служить убежищем от неблагоприятных условий окружающей среды.

Предыдущие изыскания на стоянке обнаружили большое количество останков северных оленей Rangifer tarandus — в отличие от соседних более ранних поселений, где преобладают кости мамонтов.

Чтобы лучше понять, что останки говорят об адаптации людей к холодному климату, Керстин Пасда из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге и ее коллеги тщательно изучили кости, зубы и рога, а также исследовали, как коренные народы Арктики используют шкуры северных оленей. С выводами можно ознакомиться в Journal of Paleolithic Archaeology.

«К сожалению, прямые свидетельства использования меха часто недоступны из-за условий сохранения органического материала», — посетовала Пасда.

Поэтому ученым приходится применять междисциплинарные подходы и судить по косвенным признакам.

Черепа северных оленей, найденные в Каммерн-Грубграбене, с рогами — это значит, что их убили зимой до сброса. Шкуры северных оленей и карибу уникальны тем, что их мех специально приспособлен для отталкивания воды и защиты от экстремального холода, пояснила Пасда. По ее словам, этнографические отчеты арктических группах показывают, что охота на северных оленей ради меха иногда важнее, чем добыча мяса.

«Это исследование демонстрирует растущее понимание среди археологов, что технологии и экономические стратегии доисторических людей не всегда были направлены исключительно — или даже в первую очередь — на добычу пищевых ресурсов», — прокомментировал антрополог Ян Гиллиган из Сиднейского университета.

Среди обнаруженных артефактов необычно много игл с ушком, которые использовались для плотного сшивания одежды.

«Материалы и технологии для изготовления одежды стали важнее, когда люди мигрировали за пределы тропиков и оказались в более холодных условиях. Палеолитические иглы с ушком помогали в более сложном шитье, необходимом для создания индивидуальной одежды, которая обеспечивала превосходную защиту от холода и ветра», — заключил Гиллиган.

В будущем он хотел бы получить больше данных о зимних температурах в этом месте, чтобы уточнить потребности древних людей в одежде.