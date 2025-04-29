Какова вероятность столкновения «звезды-зомби» с Землей

Астрономы предупредили о «звезде-зомби», которая может стать угрозой для всего живого на Земле. Звезда, прозванная мертвой, направляется к галактике Млечный путь со скоростью свыше 180 000 километров в час.

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Траектория ее движения заставила ученых опасаться за Солнечную систему. «Вечерняя Москва» выясняла, что это за звезда и действительно ли она несет угрозу для человечества.

«Звезда-зомби» или мертвая звезда

Нейтронная звезда магнетар или объект SGR 0501+4516 была открыта с помощью телескопа «Хаббл». Нейтронные звезды — это остатки мертвых звезд, объединенные в космические тела, напоминающие небольшие планеты с массой Солнца. Это делает их самыми плотными из известных космических объектов.

Появились новые данные об угрожавшем Земле астероиде

Магнетар, по предположению специалистов NASA, наделена чрезвычайно сильным магнитным полем. Она была открыта еще в 2008 году на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли, но последние исследования ученых показали, что ее движение к галактике Млечный путь сильно ускорилось, чего ранее не предполагалось.

При этом магнитное поле звезды в 100 триллионов раз мощнее защитного поля Земли, что представляет настоящую угрозу для работы электронных платежных систем, включая банковские карты, а также для жизни человека.

— Если бы человек оказался на расстоянии 600 миль (965 км), магнетар превратился бы в тот самый научно-фантастический луч смерти, который разрывает на части каждый атом внутри тела, — сообщила команда исследователей.

Действительно ли существует риск столкновения

То, что находится за пределами Солнечной системы и галактики Млечный путь, довольно сложно поддается научным расчетам. Поэтому можно только предположить, как скоро какая-либо комета, небесное тело или тот же магнетар могут оказаться вблизи нашей планеты, рассказал «ВМ» ведущий научный сотрудник института физики Земли им О. Ю. Шмидта Александр Жигалин.

— Но некоторая вероятность столкновения с этой звездой все же есть, однако насколько она большая — сказать трудно. Прямо сейчас, конечно, она совсем невелика, но в то же время не минимальна. И если вдруг звезда столкнется с Землей на такой огромной скорости, мы все с вами пойдем в рай, — считает эксперт.

Однако ученый успокоил, что пока магнетар не пересек нашу галактику, человечеству ничего не угрожает.

— Из-за того что Земля находится на краю Млечного пути, она наиболее подвержена встречам с потенциальными хвостами метеоритов, комет и других небесных тел. Но пока нашей галактике эта звезда вряд ли может навредить, отдельные планеты могут пострадать, только если она пересечет галактику, — считает Жигалин.

Специалист также подчеркнул, что к Земле постоянно «что-то движется» из разных галактик, но пока человечество от этого не пострадало. Хотя у нашей планеты уже сейчас есть следы столкновения с различными космическими объектами, к примеру, в Мексиканском заливе.