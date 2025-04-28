Китай поделится с США лунными образцами

Китай передаст небольшие части лунных образцов, собранных в ходе миссии "Чанъэ-5", университетам по всему миру, включая два в США. Китайское национальное космическое управление (CNSA) объявило об этом решении на космической конференции в Шанхае. Российские учёные получили к образцам доступ ещё в прошлом году.

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Семи университетам из шести стран, включая Университет Брауна и Университет Стони Брук в США, одобрили заявки после тщательного рассмотрения. Этот шаг был предпринят, несмотря на продолжающуюся торговую напряженность между США и Китаем и строгие правила, ограничивающие прямое сотрудничество между НАСА и китайскими космическими агентствами.

В 2020 году аппарат "Чанъэ-5" вернул около 1731 грамма лунного материала. Первоначально образцы были доступны только китайским исследователям, но в 2023 году они были открыты для международного применения. К настоящему времени изучение этих образцов привело к крупным открытиям, таким как новый минерал и сведения об истории Луны.

Китай также недавно завершил миссию "Чанъэ-6", которая впервые собрала образцы с дальней стороны Луны. В настоящее время эти образцы доступны только китайским учреждениям, но в будущем ожидается, что они будут переданы на международный уровень.