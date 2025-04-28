Огромное звездное облако обнаружено рядом с Солнечной системой

Международная команда ученых из Университета Рутгерса обнаружила одну из крупнейших одиночных структур в небе — потенциально звездообразующее облако, находящееся всего в 300 световых годах от Земли. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

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Новое облако, названное «Эос» в честь греческой богини зари, состоит в основном из молекулярного водорода — основного строительного элемента звезд и планет. Открытие стало первым случаем, когда молекулярное облако удалось обнаружить с помощью излучения в дальнем ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра.

Традиционно молекулярные облака выявляют по сигналам молекул угарного газа (CO) в радиодиапазоне или инфракрасном свете. Однако команда под руководством Блейксели Беркхарт впервые применила метод поиска флуоресценции молекулярного водорода в дальнем ультрафиолете. Облако буквально «светится во тьме», что позволило обнаружить его там, где другие методы были бессильны.

Данные были получены с помощью спектрографа FIMS-SPEAR на южнокорейском спутнике STSAT-1. Хотя информация была выложена в открытый доступ только в 2023 году, она уже привела к сенсационному открытию.

Облако «Эос» находится на краю так называемого Локального пузыря — гигантской области разреженного газа, окружающего нашу Солнечную систему. По оценкам, его масса составляет около 3400 масс Солнца, а его видимый размер на небе простирается почти на 40 диаметров Луны. Ученые предполагают, что через шесть миллионов лет облако испарится.

Важно отметить, что «Эос» безопасен для Земли и представляет собой ценнейший объект для изучения процессов формирования звезд и планетных систем. Исследования облака помогут лучше понять, как межзвёздное вещество превращается в новые солнечные системы.

Интересно, что водород в «Эосе» сформировался после Большого взрыва и путешествовал 13,6 миллиарда лет, прежде чем стать частью этого облака. Открытие стало неожиданностью даже для самих исследователей: ранее считалось, что молекулярный водород невозможно напрямую наблюдать подобным способом.