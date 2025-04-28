Огромную редкую рыбу заметили впервые за семь лет и сняли на видео

Впервые за семь лет в Эгейском море заметили огромную луну-рыбу, сообщает Greek Reporter.

Рыбаки сняли на видео появление редкого морского обитателя в районе острова Самотраки. Появление луну-рыбы у берегов Греции — событие чрезвычайно редкое. В последний раз ее видели в 2018 году у острова Закинф в Ионическом море.

Луна-рыба считается самой тяжелой из современных костных рыб: отдельные экземпляры могут весить свыше двух тонн.

Длина и ширина луну-рыбы достигают трех-четырех метров. Этот вид внесен в список уязвимых, передает сайт.

В ходе экспедиции в район Кларион-Клиппертон в Тихом океане, организованной морскими биологами с целью разведки перед потенциальной добычей полезных ископаемых, были выявлены новые виды глубоководных организмов. Среди находок — несколько видов боконогих голотурий, в том числе «морские поросята» со множеством ножек.

Также стало известно, что исследовательская группа, погрузившаяся на дно Тихого океана на борту судна «Наутилус», обнаружила дорогу, выложенную желтым кирпичом. Ученые в шутку предположили, что этот путь может вести в Атлантиду или страну Оз из сказок Александра Волкова об Изумрудном городе.