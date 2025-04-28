Большинство россиян испытывают синдром цифровой усталости

Подавляющее большинство россиян — 73% — испытывают перегрузку, вызванную постоянным использованием гаджетов и цифровых сервисов. Эти проявления, известные как синдром цифровой усталости, были выявлены в ходе опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Материалы исследования опубликовало ТАСС.

Результаты опроса показывают, что более половины участников исследования (61%) признаются в невозможности обходиться без телефона и постоянной связи. В то же время, 39% респондентов стараются практиковать цифровой детокс вне рабочего времени.

Участники исследования также указали на факторы, служащие для них повышенными триггерами раздражения. Постоянное использование цифровых устройств и некачественный контент оказались одинаково значимыми причинами, набрав по 22% голосов. Для 17% опрошенных источником негатива стали многочисленные рабочие созвоны и видеоконференции. Такой же процент респондентов выразил недовольство постоянной рекламой. Оставшиеся 13% связывают свое раздражение со стремительным развитием инноваций и вынужденной адаптацией к новым цифровым решениям.

Исследование также выявило основные способы, с помощью которых россияне пытаются справиться с цифровой перегрузкой. Наиболее популярным методом (27%) оказалось проведение большего времени с семьей и друзьями. 18% выбирают путешествия, а 17% предпочитают заменять виртуальное общение живым. По 13% респондентов находят спасение в полном отключении телефона на определенное время или в прогулках в одиночестве. Занятия спортом помогают 8% участников опроса, а чтение книг — 4%.

В исследовании приняли участие 2,5 тысячи пользователей маркетплейса в возрасте от 18 до 60 лет.