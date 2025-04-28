Обнаружены неизвестные науке крокодилы

Ученые описали два новых вида неотропических крокодилов. Один обитает на острове Косумель, другой – на атолле Банко Чинчорро у побережья Юкатана.

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Крокодилы мигрировали в неотропическую область из Африки около 5 миллионов лет назад. Там они разделились на четыре ныне живущих вида. Из них только крокодил Мореле (Crocodylus moreletii) не вызывает беспокойства у экологов. Острорылый крокодил (Crocodylus acutus) занесет в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый. Остальные два вида находятся под угрозой исчезновения.

Ученые из Университета Макгилла заявили, что биоразнообразие исчезает быстрее, чем люди успевают это понять. Большинство видов крокодилов находятся под угрозой, а быстрые изменения береговой линии создают опасность почти для каждой популяции. Новое исследование имело целью «раскрыть истинное разнообразие крокодилов на изолированных островах».

Ученые провели генетический анализ островных крокодилов и обнаружили поразительный уровень генетической дифференциации. Очевидно, эти популяции являлись не разновидностями американского крокодила, а отдельными видами.

Два новых вида живут в небольших изолированных сообществах. Каждая из них насчитывает менее тысячи размножающихся особей. Хотя они кажутся стабильными, ограниченная численность и изолированные условия обитания делают их уязвимыми, сообщает Molecular Phylogenetics and Evolution.

Ранее ученые раскрыли секрет выживаемости крокодилов. Их предки появились на Земле больше 200 миллионов лет назад и успешно пережили несколько массовых вымираний. Исследование показало, что крокодилы смогли спастись благодаря своей всеядности. Современные крокодилы также придерживаются очень разнообразного рациона. Возможно, они унаследовали это свойство от предков.