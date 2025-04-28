Перспективы YouTube на присутствие в России небольшие из-за нежелания платформы адаптироваться к требованиям российского законодательства.

Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Мы пытались это сделать - последовательно всем предлагали приземлиться, открыть представительство, встроиться в наше правовое поле. Все шаги со стороны государства, как гостеприимного хозяина, были сделаны. Потом случилось, что случилось. Они не торопились, но стали хамить, стали вести себя как хотят. Я думаю, что перспектив у YouTube мало", - сказал Боярский на встрече с участниками интенсива "Мастерская новых медиа" в Санкт-Петербурге.

Он также подчеркнул, что сейчас активно развиваются и российские платформы.

"На мой взгляд, недостаточно ворвались они в импортозамещение. Потому что объективно - YouTube сколько лет? Очень много. И сколько денег туда нужно? Безумное количество. Мы, конечно, нагоняем семимильными шагами. Пытаемся", - добавил депутат.

"Ростелеком" ранее сообщил об обнаружении технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что могло повлиять на работу YouTube в стране. В пресс-службе "Ростелекома" сообщали, что ответственность за технические проблемы несет Google (владелец видеохостинга YouTube), который с 2022 года не занимается в России расширением и обновлением оборудования, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (система GGC, предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных).

В Госдуме высказались о полной блокировке YouTube

В марте 2022 года YouTube отключил для россиян возможность оформления подписки Premium. После начала специальной военной операции на видеоплатформе была приостановлена монетизация для авторов контента из РФ, Google также отключил контекстную рекламу для жителей России в поисковике и видеохостинге.