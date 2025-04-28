Процессор AMD Ryzen 5 7533HS дебютировал в бюджетном ноутбуке Lenovo

Чип Ryzen 5 7533HS от AMD наконец-то появился в бюджетных ноутбуках, в частности в последних моделях Lenovo. Хотя это звучит по-новому, 7533HS на самом деле является слегка модифицированной версией Ryzen 5 7535HS, с более низкой скоростью разгона и, вероятно, более низкой ценой.

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Модель 7533HS относится к семейству AMD Rembrandt-R, построенному на ядрах Zen 3+ и графике RDNA 2. Он имеет шесть ядер, двенадцать потоков, 3 МБ кэша L2, 16 МБ кэша L3 и интегрированный графический процессор Radeon 660M с шестью вычислительными блоками. По сравнению с 7535HS, у него немного снижена тактовая частота повышения. Ее энергопотребление регулируется в диапазоне от 35 до 54 Вт, и она поддерживает память DDR5 и LPDDR5.

Хотя рекордов производительности Ryzen 5 7533HS не побьет, это хороший вариант для доступных ноутбуков. Пока что он был замечен только в таких устройствах Lenovo, как ThinkBook 16 Gen 7 и IdeaPad Slim 3 и 5, что говорит о том, что пока это эксклюзив Lenovo.